بالصور.. حملة مفاجئة على الجمعيات الزراعية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

شن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة؛ للتفتيش على الأسمدة ومدى توافرها وتوزيعها على المواطنين، وكذا الكميات التي تتسلمها الجمعيات لتسليمها للمزارعين.

ووصلت الحملة، منذ قليل، لقرية "شيبة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق؛ تمهيدًا لفحص وحصر الموسمين الصيفي والشتوي، والحصص المنصرفة للجمعية.