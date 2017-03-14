بالصور.. طالبات بنها يتعلمن استقبال البلاغات بشرطة النجدة

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

نظمت إدارة مدرسة 25 يناير الإعدادية بنات ببنها، زيارة إلى إدارة شرطة النجدة، اليوم، لمعرفة المجهودات التي تقوم بها لخدمة المواطنين، وترسيخ روح الانتماء والمواطنة وحب الوطن لدى الطالبات، وكيفية تلقي البلاغات وسرعة الاستجابة معها.

هدفت الزيارة لتعريف الطالبات بدور جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والأمان للمواطن، واستمعت الطالبات لشرح العميد عصام الغزالب، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، عن دور إدارة النجده وكيفية تلقي البلاغات والتعامل معها.