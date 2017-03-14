وزير النقل: بدء المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو في يوليو المقبل

كتبت- ندى الخولي:

أعلن هشام عرفات، وزير النقل، أن تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث من مترو الأنفاق، سيبدأ العمل بها في شهر يوليو القادم، على أن يتم استكمال المرحلة الرابعة من الخط الثالث، لاستيعاب حوالي ٦.٥ مليون راكب يوميا.

وقال عرفات- خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة لملتقى بناة مصر تحت شعار "مشروعات مصر القومية.. رؤية وطنية للمستقبل"- إن إجمالي تنفيذ الخط الثالث للمترو يقدر بحوالي ٧٧ كيلو، لكن الوزارة تطمح ليصل طول الخط لـ١٨٠ كيلو، لتحقيق سيولة مرورية حقيقية، إذ أن طول الخط يقاس بنصيب كل ١٠٠ ألف مواطن من المترو.

وأكد وزير النقل أن معيار تقدم الدول لا يقاس بقدر الفقير على شراء سيارة، ولكن يقاس بقدرة الغني على ترك سيارته واستقلال وسائل النقل الجماعي والمترو، مشيرا إلى أن الاهتمام بوسائل النقل الجماعي أمر هاج جدا، لكن المترو أهم لأنه يعطي صفة استدامة.

وأكد الوزير أن الحكومة لديها خطة طموحة للنهوض بمنظومة المترو في مصر، بدأت منذ عام ٢٠١٠، وتم استكمالها ٢٠١٤، وجاري العمل على تنفيذ الخطوط العرضية للمترو "الخطين الثالث والرابع".