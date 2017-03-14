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وزير الكهرباء يتوجه إلى طوكيو للمشاركة باللجنة "المصرية- اليابانية" المشتركة

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وزير الكهرباء يتوجه إلى طوكيو للمشاركة باللجنة "المصرية- اليابانية" المشتركة وزير الكهرباء يتوجه إلى طوكيو للمشاركة باللجنة "المصرية- اليابانية" المشتركة
وزير الكهرباء محمد شاكر

القاهرة- (أ ش أ):

توجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، إلى طوكيو، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في اجتماعات اللجنة المصرية اليابانية المشتركة، وذلك في إطار الجهود التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعاته طبقا لأحدث التكنولوجيات.

يشارك في أعمال اللجنة وزراء التجارة والصناعة اليابانية، فضلا عن عدد من الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة ومن بينها تويوتا تسوشو، وميتسوبيشى للصناعات الثقيلة، وسوموتومو، وماروبينى، وذلك لبحث سبل التعاون المصري الياباني في مجال الكهرباء والطاقة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن الدكتور شاكر سيزور خلال تواجده في اليابان عددا من مشروعات توليد الكهرباء اليابانية، خاصة التي تعمل بتكنولوجيا الفحم النظيف بطوكيو، والطاقة الشمسية من خلال الخلايا "الفوتوفلطية"، كما سيزور بعض المصانع العاملة في تصنيع المهمات الكهربائية.

جدير بالذكر أن عددًا من الشركات اليابانية تقدم من خلال مناقصات تنافسية للمشاركة في إقامة محطات تعمل بالفحم النظيف في .

ويشارك الوزير أيضًا في فعاليات الندوة التي ينظمها مجلس التعاون الاقتصادي الياباني، لبحث سبل التعاون في مجال الطاقة واستعراض الموقف الحالي لمشروعات الكهرباء القائمة في مصر والمشروعات المستقبلية.

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