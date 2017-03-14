بالصور.. بنادق ومخدرات في حملة أمنية مكبرة ببحيرة المنزلة

بعد أنباء تسمم 11 طالبا.. محافظ أسوان يتأكد من سلامة الوجبة المدرسية

سرقة جهاز قراءة البطاقات من مكتب تموين الإسماعيلية

شاب يدفع حياته ثمنًا للبحث عن الآثار بالإسماعيلية