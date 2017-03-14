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"الداخلية" تواصل تطهير البلابيش.. تنفيذ 1400 حكم وضبط 9 قطع سلاح ناري

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"الداخلية" تواصل تطهير البلابيش.. تنفيذ 1400 حكم وضبط 9 قطع سلاح ناري "الداخلية" تواصل تطهير البلابيش.. تنفيذ 1400 حكم وضبط 9 قطع سلاح ناري
تنفيذ 1400 حكم وضبط 9 قطع سلاح ناري

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها لتطهير قرية البلابيش مركز دار السلام بسوهاج من الخارجين على القانون وحائزي السلاح والهاربين من الأحكام القضائية.

وأسفرت الحملات الأمنية التي أشرف عليها اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وقادها اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، واللواء خالد الشاذلي مدير المباحث، عن ضبط 9 قطع سلاح ناري - 8 طلقات مختلفة الأعيرة ، و تنفيذ 1400 حكم ( 10 جناية – 915 جزئي ومستأنف – 399 غرامة -76 مخالفة ) ، تحصيل مبلغ 18700 جنيه.

ونظراً للحصار الأمني واستمرار الحملات الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة قام كلا من " محمد . م . أ ، 43 سنة ،عامل ، والمحكوم عليه في القضية رقم 5671/2016 جنايات مركز دار السلام " سلاح وإتلاف " بالسجن المؤبد - والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 798/2017 إداري المركز " سلاح " – والسابق اتهامه في 6 قضايا " سرقة بالإكراه , سلاح بدون ترخيص , قتل عمد مشاجرة وضرب " ، و راضي . ا . م ، 36 سنة ، عامل - المحكوم عليه.

في القضية رقم 11875/2014 جنايات مركز دار السلام " قتل عمد " بالسجن المؤبد " بالتوجه من تلقاء أنفسهما لنيابة جنوب سوهاج لإعادة الإجراءات في القضايا المحكوم عليهما والمطلوب ضبطهما فيها.

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