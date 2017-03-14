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ترامب سيتبرع براتبه الرئاسي بحلول "نهاية العام"

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ترامب سيتبرع براتبه الرئاسي بحلول "نهاية العام" ترامب سيتبرع براتبه الرئاسي بحلول "نهاية العام"
المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر في 13 اذار/ما

واشنطن - (أ ف ب):

أعلن الرئيس الامريكي دونالد انه سيتبرع براتبه الرئاسي الذي تبلغ قيمته 400 ألف دولار لجمعيات خيرية بحلول نهاية العام حتى أنه طلب من وسائل الاعلام التي غالبا ما يوجه اليها الانتقادات مساعدته في انتقاء الجهة المستفيدة.

واعلن المتحدث باسم الرئيس شون سبايسر في لقائه الصحافي اليومي ان "الرئيس يريد التبرع براتبه بحلول نهاية العام... لقد تعهد بذلك أمام الشعب الاميركي".

وتابع سبايسر "إنه يطلب منكم ان تساعدوه على تحديد الجهة التي ستستفيد من ذلك"، في ما يشكل تصريحا غير معتاد من البيت الابيض الذي يتواجه بشكل شبه يومي مع وسائل الاعلام.

وأضاف سبايسر بنبرة تشوبها السخرية "السبيل الافضل لتفادي التدقيق هو ترك الاعلام يختار" الى من سيتم التبرع، ربما في إشارة الى تدقيق الاعلام في السابق في التبرعات التي قام بها ترامب والمؤسسة التي تملكها أسرته.

وكان قطب الاعمال أكد مرات عدة خلال حملته الانتخابية بأنه لا يعتزم تقاضي رابتا باستثناء دولار واحد هو الحد القانوني الادنى.

في السابق، تبرع رئيسان هما هيربرت هوفر وجون كينيدي براتبيهما الى جمعيات خيرية.

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