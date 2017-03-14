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بالصور.. معرض المنتجات اليدوية بمكتبة مصر في المنيا

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معرض المنتجات اليدوية (1)معرض المنتجات اليدوية (1)

معرض المنتجات اليدوية (2)معرض المنتجات اليدوية (2)

معرض المنتجات اليدوية (3)معرض المنتجات اليدوية (3)

معرض المنتجات اليدوية (4)معرض المنتجات اليدوية (4)

معرض المنتجات اليدوية (5)معرض المنتجات اليدوية (5)

معرض المنتجات اليدوية (6)معرض المنتجات اليدوية (6)

معرض المنتجات اليدويةمعرض المنتجات اليدوية

معرض المنتجات اليدوية (8)معرض المنتجات اليدوية (8)

معرض المنتجات اليدوية (9)معرض المنتجات اليدوية (9)

معرض المنتجات اليدوية (10)معرض المنتجات اليدوية (10)

المنيا- ريمون الراوي:

افتتح عصام البديوي، محافظ المنيا، معرض المنتجات الصغيرة اليدوية لعدد من الجمعيات الأهلية، اليوم، ضمن احتفالات العيد الوطني، إلى جانب معرض بينالي للفنون التشكيلية، بمكتبة العامة بمدينة المنيا. 

وقال المحافظ إن المعرض يهدف للترويج والتسويق لتلك المعروضات، وفتح منافذ للدخل والتمكين الاقتصادي، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وعدد الجمعيات الأهلية التي تعمل على مستوى قرى المحافظة. 

ضم المعرض منتجات غذائية ومفروشات وإكسسوارات وملابس ومعروضات خشبية، وجميع منتجات المعرض صناعة يدوية. 

ودعا المحافظ الشباب للتفكير بشكل جاد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأنها بوابة العبور للمستقبل، والأمل لدفع عجلة الاقتصاد المصري.

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