250 كرتونة غذاء لأهالي أسمنت وكفر لبس

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا،عن توزيع 250 كرتونة من المواد الغذائية، مقدمة من جهاز القوات المسلحة على المواطنين والأسر الأولى بالرعاية، في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار.

وقال سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن التوزيع جاء بقريتي أسمنت وكفر لبس، حيث أعرب الأهالي عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل الحكومة، في توفير السلع الغذائية للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.