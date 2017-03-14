بالصور.. مدير أمن القليوبية يسحب تراخيص 205 سيارات

القليوبية - اسامه عبدالرحمن:

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، برئاسة اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، حملة مرورية مكبرة للقضاء على المخالفات المرورية، والعمل على سيولة الحركة المرورية، وإعادة الانضباط المرورى على منطقتي أعلى الطريق الزراعي وترعة الإسماعيلية.

ففي مجال المرافق، تمت إزالة 8 حالات فورية "كاوتش"، 2 تندة خشبية، 8 وصلة كهربائية بدون ترخيص، 2 غرزة شاي، 4 صناديق خشبية خاصة بالباعة الجائلين، وبائع متجول.

وفي المرور، تم سحب 205 تراخيص، و118 تصالحا بمبالغ 19250 جنيه، و60 سيارة ميزان بمبلغ 12133 جنيها، 8 حجز دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وحجز مركبة توك توك بدون لوحات معدنية، وحجز سيارتين بدون تراخيص.