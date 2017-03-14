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فحص 63 ألف طن قمح روسي بميناء سفاجا قبل توزيعها

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فحص 63 ألف طن قمح روسي بميناء سفاجا قبل توزيعها فحص 63 ألف طن قمح روسي بميناء سفاجا قبل توزيعها
القمح الروسى بميناء سفاجا

أ ش أ

صرح المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، ملاك يوسف، بأن ميناء بورتوفيق استقبل السفينة "الحرية"، وعلى متنها 74 شاحنة قادمة من ميناء ضبا السعودي.

وأضاف المتحدث الإعلامي، أن ميناء سفاجا استقبل اليوم، الثلاثاء، السفينة "WEN ZHU HAI"، وعلى متنها 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا لصالح هيئة السلع التموينية، موضحا اتخاذ اللازم من الجهات المختصة لفحص الشحنة، للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها.

كما أشار يوسف إلى أن ميناء نويبع استقبل العبارة "آيلة" وعلى متنها 167 راكبا، والسفينة "بريدج" وعلى متنها 9 برادات و13 "تريلا".

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