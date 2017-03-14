بالصور.. إزالة التعديات على ترعة المحمودية والطريق الساحلي بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شن ضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسكندرية، بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة المعنية، حملة مكبرة لإزالة التعديات والبؤر العشوائية، وأعمال الردم على ترعة المحمودية.

أسفرت الحملة عن إزالة 11 حالة تعد بالردم على ترعة المحمودية بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 84، الخاص بحماية منافع الري والصرف، وذلك في إطار الاهتمام بتجميل وتطوير محور ترعة المحمودية.

وكان الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، قد أعلن بدء رفع القمامة من على جانبي الترعة والتعديات وتحسين مستوى الإضاءة بها، للوصول بكورنيش الترعة إلى مستوى جمالي يليق بمكانة الإسكندرية.

وفي سياق متصل، قاد اللواء خالد حسن، رئيس حي المنتزه أول، اليوم الثلاثاء، حملة مماثلة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لإزالة التعديات على حرم الطريق الساحلي الدولي بمنطقة 45.