أمير الدنمارك يزور أهرامات الجيزة وسط حراسة أمنية مشددة

كتب - محمد شعبان:

عززت قوات الأمن من تواجدها بالمنطقة الأثرية بالهرم؛ لتأمين زيارة الأمير هنريك، زوج ملكة الدنمارك، اليوم الثلاثاء.عززت قوات الأمن من تواجدها بالمنطقة الأثرية بالهرم؛ لتأمين زيارة الأمير هنريك، زوج ملكة الدنمارك

واستهل "سميث" جولته - التي رافقه خلالها الدكتور زاهي حواس - بزيارة الأهرامات، ومنطقة أبو الهول، وحرص على التقاط بعض الصور التذكارية.

وأشرف على عملية تأمين الزيارة العقيد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، والعميد عماد الشربيني، مفتش مباحث الجيزة، تحت إشراف العميد محمود أنور، مدير شرطة السياحة والآثار بالجيزة.