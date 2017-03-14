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كولومبيا تصادق على إصلاح دستوري يتيح إنشاء محاكم لجرائم الحرب

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كولومبيا تصادق على إصلاح دستوري يتيح إنشاء محاكم لجرائم الحرب كولومبيا تصادق على إصلاح دستوري يتيح إنشاء محاكم لجرائم الحرب
الشرطة الكولومبية في شمال بوغوتا في 29 ك1/ديسمبر 2

كولومبيا - (أ ف ب):

صادق مجلس الشيوخ الكولومبي في وقت متأخر الاثنين على إصلاح دستوري يتيح إنشاء محاكم خاصة بجرائم الحرب، وهو أحد البنود الأساسية في اتفاق السلام التاريخي المبرم مع مقاتلي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) لإنهاء خمسة عقود من الحرب.

وجاء هذا الإعلان من قبل وزير الداخلية خوان فيرناندو كريستو عبر صفحته على تويتر، والذي كان في مجلس الشيوخ لحظة التصويت.

وبدأت "القوات المسلحة الثورية في كولومبيا" (فارك)، أبرز حركات التمرد في هذا البلد والتي تشكلت عام 1964 اثر حركة تمرد قام بها فلاحون، بداية مارس الحالي بتسليم أسلحتها تحت إشراف الأمم المتحدة في 26 منطقة من كولومبيا، على ان تنتهي العملية في 29 ايار/مايو كحد أقصى، تطبيقا لنقطة مهمة في اتفاق السلام الموقع مع الكولومبية.

ووقع اتفاق السلام في 24 تشرين الثاني/نوفمبر بعد اربع سنوات من المفاوضات في كوبا، لإنهاء أقدم نزاع في أميركا اللاتينية أوقع ما لا يقل عن 260 ألف قتيل وأسفر عن أكثر من 60 ألف مفقود و6,9 مليون نازح.

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