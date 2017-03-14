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‏‫توقف الحركة المرورية بطريق "القاهرة -بلبيس" لانقلاب سيارة ملاكي

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‏‫توقف الحركة المرورية بطريق "القاهرة -بلبيس" لانقلاب سيارة ملاكي ‏‫توقف الحركة المرورية بطريق "القاهرة -بلبيس" لانقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي - ارشيفية

كتب ـ علاء عمران:

توقفت الحركة المرورية بطريق " القاهرة-بلبيس" أمام القادم من الاقاليم باتجاه القاهرة بسبب انقلاب سيارة ملاكي، وانتقل رجال المرور لرفع أثار الحادث.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة بطريق القاهرة بلبيس الصحراوي ووجود مصابين وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي؛ مما ادى لتوقف الحركة المرورية واصابة شخصين، وتم نقل المصابين للمستشفى ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث.

وأمر اللواء عادل زكى مدير الإدارة العامة للمرور، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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