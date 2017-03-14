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د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:24 مساءً
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:22 مساءً
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:22 مساءً
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:17 مساءً
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور"
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:14 مساءً
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:14 مساءً
برومو أمير كرارة مع غادة عادل في #تعشبشاي
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:10 مساءً
د.حسام موافي: يوضح أسباب الصداع - لعلهم يفقهون
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:10 مساءً
الشيخ خالد الجندي يلقي قصيدة مُبكية على الهواء "أهنتوا الدين بجرائمكم" - لعلهم يفقهون
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:10 مساءً
د. حسام موافي: عالجت 1000 مريض صداع بـ"الاعتكاف" - لعلهم يفقهون
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:10 مساءً
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نيمار ضد باريس سان جيرمان - neymar vs psg 6-1
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الثلاثاء 14 مارس 2017 06:55 صباحاً
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