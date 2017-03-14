أخبار عاجلة

د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
برومو أمير كرارة مع غادة عادل في #تعشبشاي -
د.حسام موافي: يوضح أسباب الصداع - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي يلقي قصيدة مُبكية على الهواء "أهنتوا الدين بجرائمكم" - لعلهم يفقهون -
د. حسام موافي: عالجت 1000 مريض صداع بـ"الاعتكاف" - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

اسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-3-2017 في بنك مصر

Google+ Print
اسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-3-2017 في بنك مصر اسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-3-2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير لم يحدث من قبل ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٧.٢١٧٦ ٥٧.٥٣٤٦ 03/14 2:00 ص
دينار بحريني ٤٦.٤١٥٤ ٤٦.٦٦١ 03/14 2:00 ص
ريال عماني ٤٥.٤٥١ ٤٥.٦٩١٤ 03/14 2:00 ص
ريال قطري ٤.٨٠٥٧ ٤.٨٣١٢ 03/14 2:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٧٦٤٥ ٤.٧٨٩٦ 03/14 2:00 ص
ريال سعودي ٤.٦٦٦ ٤.٦٩٠٦ 03/14 2:00 ص
دينار أردني ٢٤.٦٧٥٧ ٢٤.٨٢٨٨ 03/14 2:00 ص
جنيه إسترليني ٢١.٢٤٥ ٢١.٤٤٠٢ 03/14 2:00 ص
كرون دنماركي ٢.٤٨٨٨ ٢.٥٣١٩ 03/14 2:00 ص
كرون نرويجي ٢.٠٢٨٤ ٢.٠٥٤٩ 03/14 2:00 ص
يورو ١٨.٥٠٢٨ ١٨.٨٢٠٨ 03/14 2:00 ص
دولار أمريكي ١٧.٥٠ ١٧.٦٠ 03/14 2:00 ص
فرنك سويسري ١٧.٢٦١٨ ١٧.٤٥١٦ 03/14 2:00 ص
ين ياباني ١٥.١٥١٥ ١٥.٣٤٠٧ 03/14 2:00 ص
دولار استرالي ١٣.١٢٣٣ ١٣.٢٩١٩ 03/14 2:00 ص
دولار كندي ١٢.٩٤٨٦ ١٣.١٠٥٣ 03/14 2:00 ص
كرون سويدي ١.٩٣٣٧ ١.٩٥٨ 03/14 2:00 ص

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط