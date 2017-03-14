سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.78 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 4.10 جنيه مصري في بنك التعمير والإسكان وآخرون ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .
سعر الريال اليوم الثلاثاء في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.6271
|4.7806
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|4.6550
|4.7020
|مصرف-ابو-ظبي
|4.7379
|4.7864
|البنك-المصري-الخليجي
|4.7578
|4.7882
|بنك-سايب
|4.1994
|4.2267
|البنك-الأهلي
|4.7088
|4.7357
|بنك-البركة
|4.5996
|4.7959
|بنك-القاهرة
|4.6879
|4.7352
|بنك-الاسكندرية
|4.7198
|4.7512
|البنك-العربي-الافريقي
|4.6903
|4.7436
|البنك-المركزي
|4.7160
|4.7456
|بنك-مصر
|4.7088
|4.7334
|بنك-بلوم-مصر
|4.7195
|4.7464
|بنك-فيصل-
|4.6839
|4.7357
|كريدي-أجريكول
|4.7560
|4.8077
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.1010
|4.8080
|بنك-بيريوس
|4.7195
|4.7464
|بنك-قناة-السويس
|4.7062
|4.7331
|المصرف-المتحد
|4.6817
|4.7333
|البنك-التجاري-الدولي
|4.7328
|4.7599
|المصري-لتنمية-الورادات
|0.0000
|0.0000
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.6800
|4.7300
|بنك-المشرق
|4.7500
|4.7900
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.6900
|4.7200
|بنك-HSBC
|4.7800
|4.8300
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.80 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.90 جنيه مصري
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads