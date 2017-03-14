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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.78 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 4.10 جنيه مصري في بنك التعمير والإسكان  وآخرون  ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الثلاثاء في البنوك  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
-إيران-للتنمية 4.6271 4.7806
بنك-الإئتمان-الزراعي 4.6550 4.7020
مصرف-ابو-ظبي 4.7379 4.7864
البنك-المصري-الخليجي 4.7578 4.7882
بنك-سايب 4.1994 4.2267
البنك-الأهلي 4.7088 4.7357
بنك-البركة 4.5996 4.7959
بنك-القاهرة 4.6879 4.7352
بنك-الاسكندرية 4.7198 4.7512
البنك-العربي-الافريقي 4.6903 4.7436
البنك-المركزي 4.7160 4.7456
بنك-مصر 4.7088 4.7334
بنك-بلوم-مصر 4.7195 4.7464
بنك-فيصل- 4.6839 4.7357
كريدي-أجريكول 4.7560 4.8077
بنك-التعمير-والإسكان 4.1010 4.8080
بنك-بيريوس 4.7195 4.7464
بنك-قناة-السويس 4.7062 4.7331
المصرف-المتحد 4.6817 4.7333
البنك-التجاري-الدولي 4.7328 4.7599
المصري-لتنمية-الورادات 0.0000 0.0000
البنك-الأهلي-المتحد 4.6800 4.7300
بنك-المشرق 4.7500 4.7900
بنك-الاستثمار-العربي 4.6900 4.7200
بنك-HSBC 4.7800 4.8300

سعر الريال اليوم في السوق السوداء  :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي  4.80 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.90 جنيه مصري 

 

المصدر:مصر365 

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