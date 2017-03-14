انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-3-2017

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 600 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 514 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 400 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 686 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.800 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر عيار 24 686 عيار 22 629 عيار 21 600 عيار 18 514 عيار 14 400 عيار 12 343 الاونصة 21,326 الجنيه الذهب 4,800 الكيلو 685,714

المصدر:مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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