انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-3-2017

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 600 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 514 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 400 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 686 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.800 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|686
|عيار 22
|629
|عيار 21
|600
|عيار 18
|514
|عيار 14
|400
|عيار 12
|343
|الاونصة
|21,326
|الجنيه الذهب
|4,800
|الكيلو
|685,714
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads