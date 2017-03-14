ارتفاع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 17.93 جنيه مصري في بنك كريدي أجريكول ، وفي حالة البيع 17.60 جنيه مصري في بنك الإئتمان الزراعي وآخرين ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك :

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.05 جنيه مصري، وسعر البيع 18.15 جنيه مصري .

المصدر:مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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