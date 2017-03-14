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ارتفاع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

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ارتفاع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء ارتفاع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 17.93 جنيه مصري في بنك كريدي أجريكول ، وفي حالة البيع 17.60 جنيه مصري في بنك الإئتمان الزراعي  وآخرين ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك   :

 

البنك سعر الشراء سعر البيع
إيران للتنمية 17.7000 17.8000
بنك الإئتمان الزراعي 17.5000 17.6000
مصرف ابو ظبي 17.8500 17.9500
البنك المصري الخليجي 17.8500 17.9500
بنك سايب 17.7000 17.8000
البنك الأهلي 17.6600 17.7600
بنك البركة 17.7900 17.8500
بنك القاهرة 17.6500 17.7500
بنك الاسكندرية 17.7000 17.8000
البنك العربي الافريقي 17.6900 17.7900
البنك المركزي 17.6874 17.7974
بنك مصر 17.6600 17.7600
بنك بلوم مصر 17.7000 17.8000
بنك فيصل 17.6600 17.7600
كريدي أجريكول 17.9300 18.0300
بنك التعمير والإسكان 17.7500 17.8500
بنك بيريوس 17.7000 17.8000
بنك قناة السويس 17.6500 17.7500
المصرف المتحد 17.6500 17.7500
البنك التجاري الدولي 17.7500 17.8500
المصري لتنمية الورادات 17.7000 17.8000
البنك الأهلي المتحد 17.6500 17.7500
بنك المشرق 17.8500 17.9500
بنك الاستثمار العربي 17.6000 17.7000
البنك الأهلي اليوناني 17.7000 17.8000
بنك HSBC 17.9100 18.1000
بنك عودة 17.6000 17.7000
الإمارات دبي الوطني 17.8000

18.0000

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء  :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.05 جنيه مصري، وسعر البيع 18.15 جنيه مصري . 

 

المصدر:مصر365

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