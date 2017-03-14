صورة وخبر: عرض عسكري لمسلحي "جيش الفتح" في إدلب السورية

القاهرة - (مصراوي):

نظم مسلحو ما يعرف بـ"جيش الفتح"، الاثنين، عرضا عسكريا، في محافظة إدلب السورية.

والتقط مصور وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس)، صورة ظهر فيها مسلحي "جيش الفتح" الملثمين والمدججين بالسلاح رافعين أعلامهم والبيضاء، بينما كان الطفل الذي يبدو أنه دون العاشرة من عمره في طريق ذهابه أو عودته من مدرسته.

وتسيطر قوات "جيش الفتح" أو جبهة النصرة سابقا التي أعلنت فك ارتباطها عن تنظيم الفاعدة، على محافظة إدلب والتي تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة حلب وتبعد عنها 60 كم وعن العاصمة دمشق 330 كم، وانتقل إليها عدد من المعارضة المسلحة الذين خرجوا بموجب اتفاق روسي تركي وبرهاية أممية من مدينة حلب التي يسيطر عليها الآن القوات النظامية.