العرب اليوم: المعارة السورية تقاطع "أستانة".. وتقدم عراقي بالموصل

إعداد – محمد الصباغ:

أعلنت الفصائل السورية المسلحة عدم مشاركتها في محادثات أستانة، وأرسل الجيش التركي تعزيزات على الحدود مع سوريا، كما واصلت القوات العراقية حملتها ضد تنظيم داعش في غرب الموصل، وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسئوليتها عن تفجير سيارة مفخخة في مقديشيو.. ونرصد ما شهده العرب اليوم:

1 - المعارضة تعلق مشاركتها في محادثات أستانة

أسامة أبو زيد، المتحدث باسم المعارضة السورية – أرشيفية

أعلن وفد الفصائل السورية المسلحة عدم مشاركته في محادثات أستانة عاصمة كازاخستان برعاية روسية، المُقرر عقدها في 14، و15 من مارس الجاري، في ظل غارات جوية مكثفة خلال الأيام الماضية تشنها طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على مدينة الرقة، عاصمة الأمر الواقع للخلافة المزعومة لتنظيم داعش.

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2- الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية إضافية على الحدود مع سوريا

قوات تركية عائدة إلى تركيا من مدينة جرابلس السورية – 2 سبتمبر 2016 – (أ ف ب)

أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إضافية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا في ولاية "كليس" جنوبي البلاد.

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3- المرصد السوري: استمرار الاشتباكات بين النظام و"تحرير الشام"

قوات سورية في طريقها إلى البلدة القديمة بدمشق – أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، باستمرار الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية ومسلحي هيئة تحرير الشام في عدة محاور ببساتين برزة والقابعون بالأطراف الشرقية بالعاصمة دمشق.

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4- الجيش العراقي يطرد داعش من قرية ''الجفال'' بالموصل

قوات عراقية بحي الشهداء غرب الموصل خلال عملية ضد داعش – (أ ف ب)

سيطرت قوات الجيش العراقي على قرية "الجفال" شمال غربي الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق، حيث كبدت تنظيم داعش الإرهابي خسائر بالأرواح والمعدات.

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5- العراق يطلب مساعدة شركات الطاقة الأمريكية

وزير النفط العراقي: جبار اللعيبي – أرشيفية

دعا وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الطاقة الذي عقد في هيوستن الأمريكية، الشركات الأمريكية للمساهمة فى بناء نظام الطاقة في العراق، بما يتناسب وطموحات الوزارة في الارتقاء بملف النفط والطاقة.

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6- إسرائيل تمنع دخول ناشط بريطاني مؤيد للفلسطينيين إلى أراضيها

هيو لانينج – أرشيفية

منعت إسرائيل دخول الناشط البريطاني المؤيد للفلسطينيين، هيو لانينج، من دخول أراضيها واتهمته بدعم حركة حماس، وبأنه يدعو إلى مقاطعة الدولة العبرية.

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7- الشباب الصومالية تتبنى تفجير سيارة مفخخة في مقديشيو

مقاتلين من حركة الشباب الصومالية في استعراض عسكري – أرشيفية

أعلنت حركة الشباب الصومالية مسئوليتها عن تفجير سيارة ملغومة في مقديشيو أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل. وذكرت ذلك هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مشيرة إلى أن الانفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة فى شارع مزدحم بالقرب من أحد الفنادق بالعاصمة الصومالية مقديشيو.

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