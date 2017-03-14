حول العالم في ٢٤ ساعة

إعداد-عبدالعظيم قنديل

مرت العديد من العواصم حول العالم، اليوم الإثنين، بالعديد من الأحداث الهامة مثل الحادث المأسوي في هاييتي وانفجار فى أفغانستان، بالاضافة إلى تأجيل زيارة ميركيل إلى واشنطن.

1- قتلى فى حادث أتوبيس في هايتي

سيارة منزلقة على جانب الطريق بعد اصطدامها بحافلة في جونيف - الإثنين (أ ف ب)

ذكرت تقارير اخبارية الليلة من بورت أوبرنس أن عدد ضحايا حادث أتوبيس هايتي، أمس الأحد، قد ارتفع إلى 34 قتيلاً على الأقل.

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2- انفجار سيارة مفخخة في الصومال

تجمع قوات الامن حول سيارة تم تفجيرها أمام فندق فى مقديشيو الإثنين (أ ف ب)

أعلنت حركة الشباب الصومالية مسئوليتها عن تفجير سيارة ملغومة في مقديشيو أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل.

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3-القضاء الأمريكي يواصل احباطه لقرار ترامب

الرئيس ترامب محاط باعضاء مكتبه في البيت الابيض يوم 13 مارس 2017 - أرشيفية -(أ ف ب)

أصبحت جورجيا أحدث ولاية تنضم إلى التحدي التشريعي للرئيس دونالد ترامب، المتعلق بالمرسوم المعدل لحظر السفر.

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4- انفجار في العاصمة الأفغانية

وصول القوات الافغانية إلى موقع الانفجار في كابول الإثنين (أ ف ب)

قُتل شخص وأصيب 19 آخرون على الأقل إثر تفجير في العاصمة الأفغانية كابول بحسب ما ذكر مسئولون أفغان.

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5- ميركل تؤجل زيارتها المقررة لواشنطن

المستشارة الالمانية انجيلا ميركيل في بروكسيل يوم 10مارس2017 -صورة أرشيفية (أ ف ب)

قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأجيل زيارتها المقررة، الإثنين، إلى الولايات المتحدة نظرا لسوء الأحوال الجوية.

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6- الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس التركي يوم 10 مارس 2017 -أرشيفية (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على روسيا ومواطنين أوكرانيين لـ6 أشهر أخرى على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

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