وزير الدفاع اللبناني السابق: نؤمن بأن مصر هي قائد الأمة العربية

بيروت - (أ ش أ):

قال وزير الدفاع اللبنانى السابق عبد الرحيم مراد إننا نؤمن بأن مصر هي قائدة الأمة العربية ونتطلع إلى مزيد من العمل لمحاولة معالجة الأزمات التي تعانيها الأمة، مشيرًا الى أن ما تقوم به مصر من دور اليوم لمحاولة جمع كل الأطراف العربية يصب في مصلحة دورها الجامع.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير مراد اليوم السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى لبنان، حيث تم التباحث بآخر المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية.

ووضع السفير النجارى الوزير السابق عبد الرحيم مراد في صورة ما تقوم به مصر تجاه الأحداث الجارية في المنطقة العربية عبر طرح حلول سياسية توقف النزيف الذي يسيل من الجسد العربي.