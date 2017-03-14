أخبار عاجلة

د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
برومو أمير كرارة مع غادة عادل في #تعشبشاي -
د.حسام موافي: يوضح أسباب الصداع - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي يلقي قصيدة مُبكية على الهواء "أهنتوا الدين بجرائمكم" - لعلهم يفقهون -
د. حسام موافي: عالجت 1000 مريض صداع بـ"الاعتكاف" - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير الدفاع اللبناني السابق: نؤمن بأن مصر هي قائد الأمة العربية

Google+ Print
وزير الدفاع اللبناني السابق: نؤمن بأن مصر هي قائد الأمة العربية وزير الدفاع اللبناني السابق: نؤمن بأن مصر هي قائد الأمة العربية
وزير الدفاع اللبنانى السابق عبد الرحيم مراد

بيروت - (أ ش أ):

قال وزير الدفاع اللبنانى السابق عبد الرحيم مراد إننا نؤمن بأن هي قائدة الأمة العربية ونتطلع إلى مزيد من العمل لمحاولة معالجة الأزمات التي تعانيها الأمة، مشيرًا الى أن ما تقوم به مصر من دور اليوم لمحاولة جمع كل الأطراف العربية يصب في مصلحة دورها الجامع.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير مراد اليوم السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى لبنان، حيث تم التباحث بآخر المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية.

ووضع السفير النجارى الوزير السابق عبد الرحيم مراد في صورة ما تقوم به مصر تجاه الأحداث الجارية في المنطقة العربية عبر طرح حلول سياسية توقف النزيف الذي يسيل من الجسد العربي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط