١٠ تصريحات × ٢٤ ساعة

إعداد – محمد الصباغ:

امتدح الرئيس السوري بشار الأسد الدور الروسي في بلاده، كما تواصلت حرب التصريحات بين تركيا وألمانيا، في حين شدد الملك السعودي على أن هناك حاجة ماسة لإنهاء الأزمتين السورية واليمنية، وقالت مستشارة الرئيس ترامب إنه لا توجد أدلة على تنصت أوباما على إدارتها.. ونستعرض أبرز التصريحات حول العالم

1 – الأسد: روسيا نجحت ضد داعش

الرئيس السوري بشار الأسد – أرشيفية

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، في تصريحات لوسائل إعلام أوروبية، إن التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة هو "تحالف تجميلي"، مضيفًا أن روسيا نجاحات ضد التنظيم الإرهابي.

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2- أردوغان: تدعمين الإرهابيين يا ميركل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان – أرشيفية

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "بدعم الإرهابيين"، وقال خلال مقابلة تلفزيونية "ميركل؟ لماذا يختبئ الإرهابيون في بلدك لماذا لا تتحركين؟" متهما برلين بعدم الرد على 4500 ملف حول إرهابيين مشتبه بهم بعثت بها أنقرة. وأضاف "إنك تدعمين الإرهابيين يا ميركل".

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3- ميركل: اتهامات إردوغان سخيفة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

اعتبرت أنجيلا ميركل، اتهامات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أكد فيها ان المستشارة الالمانية "تدعم الإرهابيين"، "سخيفة" بحسب ما قال المتحدث باسمها ستيفن سيبرت. وقال المتحدث "لا تنوي المستشارة المشاركة في مسابقة استفزازات".

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4- ليبرمان: "الأرض مقابل السلام" مصيرها الفشل

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان – أرشيفية

دعا وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس تبادل الأراضي والسكان كجزء من تسوية إقليمية شاملة، حسبما أفادت الإذاعة الإسرائيلية. وأضاف أن "معادلة السلام مقابل الأرض مصيرها الفشل."

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5- الملك سلمان: الإرهاب هو الخطر الأكبر

الملك السعودي عقب هبوط طائرته بمطار هانيدا بالعاصمة اليابانية طوكيو الإثنين – (أ ف ب)

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إن الإرهاب صار أكبر خطر على أمن الدول والشعوب"، مضيفًا عقب اجتماع جمعه مع رئيس الوزرءا الياباني شينزو آبي "ونحن شركاء في محاربته، كما أننا بحاجة إلى تضافر الجهود الدولية والعمل الجاد من أجل تعميق مفاهيم الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز روح التسامح والتعايش بين الشعوب".

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6- مستشارة ترامب: لا أدلة على تنصب أوباما علينا

كيليان كونواي مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – أرشيفية

قالت كيليان كونواي، مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يوجد "دليل" على أن الرئيس تعرض لعملية تنصت أمر بها سلفه باراك أوباما.

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7- متحدث الاتحاد الأوروبي: استقلال اسكتلندا لن يمنحها عضويتنا

المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس – أرشيفية

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، إنه إذا استقلت اسكتلندا عن بريطانيا سيتعين عليها الانضمام إلى طابور الدول التي تسعى لعضوية التكتل الأوروبي، وذلك بعد أن أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون خطتها لإجراء استفتاء ثان للاستقلال عن المملكة المتحدة.

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8- وزير خارجية فرنسا: اتهامات تركيا لهولندا بالنازية غير مقبولة

وزير خارجية فرنسا جون مارك إيرولت خلال اجتماع مع نظيره المصري في القاهرة – 9 مارس 2016 – (أ ف ب)

وصف وزير خارجية فرنسا جون مارك إيرولت اتهامات تركيا لهولندا بالنازية بأنها غير مقبولة، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين جراء منع السلطات الهولندية وزيرين تركيين من المشاركة في تجمع مؤيد للتعديلات الدستورية المرتقبة في تركيا.

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9 – رئيسة "دستورية" كوريا الجنوبية: إقالة "كون هيه" قرار مؤلم

رئيسة المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية "لي جونج مي" خلال جلسة إعلان عزل الرئيسة الكورية – (أ ف ب)

وصفت رئيسة المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية "لي جونج مي"، قرار إقالة الرئيسة بارك كون هيه من منصبها بأنه "قرار مؤلم وصعب للغاية". وذكرت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن المحكمة الدستورية بذلت أقصى جهد لها لإصدار القرار بناء على الإجراءات العادلة على أساس الدستور والقانون.

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10 - مستشار سابق لترامب: تواصلت مع ''جواسيس روس''

روجر ستون مستشار ترامب السابق – أرشيفية

اعترف روجر ستون، الذي عمل مستشارا سياسيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو متقطع على مدى عقود، بأنه تواصل مع حساب غامض على موقع تويتر يدعى " Guccifer2.0"، والذي تعتقد الاستخبارات الأمريكية أنه واجهة لمسؤولي الاستخبارات الروسية.

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