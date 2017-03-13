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بالفيديو- أحمد موسى: "تلقيت رسالة تهديد بالقتل.. وما بخفش من أي حد في البلد"

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بالفيديو- أحمد موسى: "تلقيت رسالة تهديد بالقتل.. وما بخفش من أي حد في البلد" بالفيديو- أحمد موسى: "تلقيت رسالة تهديد بالقتل.. وما بخفش من أي حد في البلد"
الإعلامي أحمد موسى

كتبت- سحر عزام:

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تلقيه رسالة تهديد بالقتل من أحد المواطنين على الهواء.

وقال موسى- خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين- "ما اتهددتش وقت الإرهاب لما كان محمد مرسي يحكم ، يبقى مش هتهدد من أي حد في البلد، وأنا بعمل شغلي بما يرضي الله، محدش هيخوفني ولا أي حد هيرهبني، إحنا بنراعي ربنا، ومش بنخاف من أحد".

وأعلن أحمد موسى، رقم الهاتف الذي تلقى منه رسالة التهديد إلى وزارة الداخلية، مطالبًا بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابع موسى: "مثل هذه الرسائل لن ترهبني ولن تثنيني عن أداء عملي الإعلامي".

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