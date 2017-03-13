الخولي: نسعى لإيجاد مخرج قانوني للمحبوسين احتياطيًا في قائمة العفو الثالثة

كتبت- سحر عزام:

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب بإن الإفراج عن 203 شخصًا، المدرج أسمائهم في قائمة العفو الرئاسي الثانية سيكون بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وأضاف الخولي- في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، مساء اليوم الاثنين- أن كل من قائمة العفو الأولى والثانية لم تتضمن أي عنصر من عناصر جماعة الإخوان، وذلك في ضوء معايير عمل اللجنة باستبعاد أي شخص منتمي للجماعة أو ارتكب أعمال عنف.

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسية إلى إن اللجنة مستمرة في إعداد قائمة العفو الثالث من خلال إيجاد مخرج قانوني لحالات المحبوسين احتياطيًا، حيث تخرج هذه الفئة من نطاق العفو المسموح به لرئيس الجمهورية، وفقًا للقانون.