النيابة في سرقة 3 كيلو ذهب من محل جواهرجي بكرداسة: الكاميرات معطلة

كتب - صابر المحلاوي:

أجرت نيابة كرداسة، برئاسة المستشار مصطفي توفيق، معاينة تصويرية لمحل جواهرجي تعرض لسطو مسلح وسرقة كمية من المشغولات الذهبية بداخله.

وأسفرت معاينة أحمد هشام، مدير نيابة كرداسة، عن العثور على فارغ لطلقة 9 مم في مسرح الجريمة، وتبين أن 3 ملثمين اقتحموا المحل الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الماضية، واستولوا على 3 كيلو من الذهب ومبلغ 80 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن كاميرات المراقبة بالمحل كانت معطلة وقت ارتكاب الجريمة، ولم تسجل الحادث أو لقطات للمتهمين، فطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، وأمرت باستدعاء مالك المحل لسماع أقواله.

البداية عندما تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة بلاغًا بسرقة محل ذهب بمنشاة القناطر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، وتبين أن 4 مسلحين هاجموا محل مصوغات ذهبية وأطلقوا اعيرة نارية في الهواء لإرهاب المتواجدين به، واستولوا على 3 كيلو مشغولات ذهبية وفروا هاربين.

شكل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لضبط الجناة وإعادة المسروقات.