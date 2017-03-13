الطفلة "فاطمة".. ذهبت لحفظ القرآن فعُثر عليها مقتولة أعلى منزل جيرانها

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني بمباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة بواقعة العثور على جثة طفلة مقتولة أعلى سطح عقار بمنشأة القناطر، شمال المحافظة.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن الطفلة تدعى فاطمة مصطفى 6 أعوام، خرجت من منزلها بمنطقة المنصورية عصر السبت الماضي في طريقها لكُتاب القرية المخصص لحفظ القرآن الكريم، لكنها تأخرت عن موعدها المعتاد.

وأضاف المصدر، أن أسرة الطفلة بحثوا عنها لدى أقاربهم والجيران والمستشفيات حتى ساعة متأخرة من مساء نفس اليوم، لكن دون جدوى.

وأشار المصدر، إلى أن أسرة الطفلة فوجئوا صباح اليوم التالي بجيرانهم يخبرونهم بأنهم عثروا عليها جثة مقتولة أعلى سطح المنزل.

وأكد المصدر، أن الرائد علي عبد الكريم، رئيس مباحث منشأة القناطر، انتقل إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة بها آثار طعنتين بالرقبة وثالثة نافذة بالبطن، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى المشرحة.