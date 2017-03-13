مركز حقوقي فلسطيني يحذر من تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

غزة - (أ ش أ):

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، من تشكيل حركة حماس ما يسمى "لجنة لإدارة قطاع غزة"، معتبرا أنها تشكل انتكاسة جديدة لجهود المصالحة، ومأسسة للانقسام، ويمهد الطريق لفصل القطاع بشكل كامل ونهائي، بما يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المركز في بيان صحفي، أنه يتابع بقلق بالغ هذه الأخبار والتي تنذر بفصل قطاع غزة بشكل عملي ونهائي عن الضفة الغربية.

وأكد المركز أن حل مشاكل قطاع غزة لن يكون إلا من خلال المصالحة الوطنية وتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة بشكل كامل وغير انتفائي، والعمل على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية.

وناشد المركز، جميع الفصائل وأبناء الشعب الفلسطيني برفض أي مشروع يساهم في فصل قطاع غزة أو يكرس الانقسام، مؤكدا أن الجميع أصبح مسؤولاً اليوم أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن لا ننسى قضيتنا المركزية تحت وطأة التجاذبات السياسية والضغوط الإسرائيلية.