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مبعوث قائد الجيش الليبي يبحث مع مسئول روسي تطورات الأوضاع في ليبيا

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مبعوث قائد الجيش الليبي يبحث مع مسئول روسي تطورات الأوضاع في ليبيا مبعوث قائد الجيش الليبي يبحث مع مسئول روسي تطورات الأوضاع في ليبيا
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف

طرابلس - (أ ش أ):

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الإثنين، مع عبدالباسط البدري مبعوث قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، التطورات الأخيرة في الملف الليبي.

وذكر بيان صدر عن الخارجية الروسية، نشر هنا اليوم، أن محادثات بوجدانوف والبدري جرى خلالها تبادل الآراء حول تطورات الوضع في ليبيا بالتركيز على أهمية ترتيب حوار شامل بمشاركة ممثلين عن جميع القوى السياسية الأساسية والمجموعات القبائلية والمناطق.

وشدد البيان على أن تنفيذ هذه الخطوة أمر ضروري للتوصل إلى اتفاقات صامدة هادفة إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية الداخلية التي طال أمدها.

وأضاف أن بوجدانوف، الذي يتولى أيضًا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد موقف موسكو «الصارم لدعم العملية السياسية القائمة على ضرورة ضمان وحدة ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها، وكذلك استعدادها للإسهام في دفعها العملية السياسية قدمًا نحو الأمام بشكل ناجح.

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