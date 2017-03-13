اختطاف أمريكي وسويدي في الكونغو

كينشاسا - (أ ش أ):

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن مسؤولين اثنين يعملان في المنظمة اختفيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن قوات حفظ السلام الدولية تبحث عنهما.

وأعلن مسؤول حكومي في الكونغو الديمقراطية ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين ، إن مجهولين خطفوا الأمريكي مايكل شارب والسويدية زايدا كاتالان عندما كانا على جسر عبر نهر "مويو" واقتادوهما إلى الغابة.

وأوضح بيان صدر عن حكومة الكونغو أن شارب وكاتالان وقعا في أيدي عناصر سلبية لم يتم تحديدها بعد، إلى جانب أربعة مواطنين من الكونغو كانوا معهما قرب قرية نجومبي.

وشارب وكاتالان عضوان في فريق من الخبراء عينه الأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة انتهاكات جمهورية الكونغو الديمقراطية للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي.

ولم يحدد البيان - مع ذلك - توقيت عملية الاختطاف التى وقعت باقليم "كيساى" بوسط الكونغو الديمقراطية، واكتفى بالإشارة الى أن قوات الأمن الكونغولية تواصل جهودها بالتعاون مع القوات الدولية للوصول الى مكان المختطفين والإفراج عنهم.