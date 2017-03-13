قنصل روسيا بالإسكندرية يشيد بقوة العلاقات بين القاهرة وموسكو

الإسكندرية - (أ.ش.أ):

أشاد رشيد صديقوف، قنصل روسيا بالإسكندرية بقوة العلاقات بين مصر وروسيا في جميع المجالات، خصوصًا في مكافحة الاٍرهاب والتعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يشمل جوانبًا متعددة.

وأضاف صديقوف في تصريحات صحفية، أن هناك لقاءات مستمرة ومتبادلة بين الجانبين المصري والروسي؛ لبحث مجالات التعاون بينهما.

على صعيد آخر، أكد القنصل الروسي أن روسيا والمجتمع الدولي ترى أن الحل السياسي وليس العسكري هو السبيل لإنهاء الأزمة السورية.

وأعرب عن أمله في استمرار المباحثات بين طرفي الأزمة السورية لإنهاء الصراعات، لافتًا إلى اللقاءات التي شاركت فيها الحكومة والمعارضة السورية في مباحثات الآستانا مؤخرًا.