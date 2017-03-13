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الإعدام لقاتل شقيقه في السويس

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الإعدام لقاتل شقيقه في السويس الإعدام لقاتل شقيقه في السويس
الإعدام لقاتل شقيقه في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قضت محكمة جنايات السويس (الدائرة الثانية)، اليوم الإثنين، بإعدام شاب قتل شقيقة رغبة في الحصول على نصيبه بالميراث، إذ صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد الإمبابي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد رشاد عبد الرحمن، وعبد المنعم نصر.

وتعود أحداث القضية إلى منتصف يوليو من العام الماضي، حين عثر المواطنين على جثة "عبده دياب" ملقاة أمام منزله بمنشية أولاد سلامة بحي الجناين، وتبين من المعاينة وجود آثار حبل على رقبة المجني عليه، ما رجح الشبهة الجنائية في الوفاة.

وذكر شقيق المجني عليه أنه يعمل بمحل ملابس كان يملكه والدهما بحي الأربعين، وخرج ظهر اليوم السابق لوفاته، وفوجئوا بالعثور على جثته أمام المنزل. وتوصلت التحريات أن عمرو الشقيق الأصغر للقاتل ارتكب الواقعة مباغةً أخيه خلال نومه، وتخلص من الجثة أمام منزلهما بمنشية أولاد سلامة بحى الجناين.

استولى القاتل على هاتف شقيقه وسلسلة وخاتم، أخفاها في "حظيرة طيور" أعلى سطح المنزل. وبمواجهته أقر بالواقعة، وأرشد عن مكان المسروقات.

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