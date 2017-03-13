القبض على نرمين.. "ديلر" وسط البلد

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

ألقى رجال قسم شرطة الأزبكية بالتنسيق مع ضباط مباحث الآداب، اليوم الإثنين، القبض على صاحبة ملهى ليلي تبيع أقراص مخدرة وحشيش لزبائنها بمنطقة عماد الدين وسط القاهرة.

قال مصدر أمني، إن معلومات وردت لضباط إدارة حماية الآداب العامة بأن "نرمين. ل"، 44 عاما، تستغل ملهى ليلي بمنطقة عماد الدين للإتجار بالمواد المخدرة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أنه تم ضبط المتهمة، وبحوزتها 70 جرام حشيش، ومبلغ مالى 1505 جنيهات، وهاتف محمول، وسيارة ماكي ماركة لانسر حمراء اللون.

اعترفت المتهمة أمام رجال المباحث بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها غير المشروعة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.