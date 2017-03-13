بالصور.. ضبط شركة سياحة وهمية في الإسكندرية

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء طه بيومي، من ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بإدارة شركة سياحة بالإسكندرية بدون تراخيص.

وردت معلومات للواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، بأن "أحمد. ا"، يدير شركة "أورانس" للسياحة الدينية، ومقرها بمنطقة الهانوفيل دون الحصول على تراخيص من وزارة السياحة.

وتم ضبط المتهم وبحوزته طبنجة صوت، و4 طلقات، ومسدس ساقية فضي اللون، و٣ إقرارت موافقة على السفر مختومة بأختام مختلفة، و١٣ شهادة من واقع جدول المحكمة مختومة بخاتم وزارة العدل، و٧ قسائم طلاق على بياض مختومة بخاتم النيابة العامة، وقرر المتهم أن تلك المضبوطات تخص شريكه "محمد. ع"، وشهرته "ياسر الجوهري".