السيطرة على حريق بشقة مجاورة لمدرسة بفيصل

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق بشقة مجاورة لمدرسة بمنطقة فيصل.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بمنطقة الصفا والمروة بفيصل.

وتم الدفع بسيارتي إطفاء تحت إشراف اللواء أسامة شعبان، وتمكن رجال الدفاع المدني من محاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى المدرسة المجاورة للعقار، دون وقوع إصابات.