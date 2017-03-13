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إيران تحكم على نجل أحد قادة المعارضة بالحبس 6 شهور

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إيران تحكم على نجل أحد قادة المعارضة بالحبس 6 شهور إيران تحكم على نجل أحد قادة المعارضة بالحبس 6 شهور
حسين كروبي نجل مهدي كروبي

طهران - (أ ش أ):

حكمت محكمة إيرانية على حسين كروبي نجل مهدي كروبي، أحد قادة المعارضة الإيرانية بالحبس ستة أشهر لاتهامه بالقيام بدعاية ضد النظام.

ونقلت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن محمد جليليان محامي حسين كروبي أن السلطات الإيرانية أعلنت إدانة حسين لقيامه بنشر خطاب والده المرسل إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني في أبريل الماضي، والذي طالب فيه بمحاكمة معلنة.

وقام مهدي قروبي البالغ من العمر 78 عامًا، إضافة إلى زعيم المعارضة الرئيسي مير حسين موسوي، بالترشح أمام محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني السابق خلال انتخابات عام 2009، وزعم إصلاحيون أن فوز أحمدي نجاد جاء نتيجة تزوير، وهزت المظاهرات البلاد لعدة أسابيع.

وتحركت السلطات الإيرانية ضد المعارضة، ووضعت كلا من قائدي المعارضة رهن الإقامة الجبرية في أوائل عام 2011.

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