ميركل تؤجل زيارتها المقررة لواشنطن بسبب الطقس السيء

برلين - (أ ش أ):

قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأجيل زيارتها المقررة اليوم إلى الولايات المتحدة نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الناطقة باللغة الإنجليزية نقلاً عن بيان صدر عن مكتب المستشارية الألمانية - أن ميركل كان من المقرر أن تصل فى وقت لاحق اليوم إلى واشنطن لعقد أول لقاء وجهًا لوجه، غدًا الثلاثاء، مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، غير أن العواصف الجوية على الساحل الشرقى للولايات المتحدة دفعتها لتأجيل هذه الزيارة.