وزير "البريكست" يدعو البرلمان البريطاني للإسراع بتمرير مشروع الخروج

لندن - (أ ش أ):

حث ديفيد دافيس الوزير البريطاني المكلف بعملية بريكست - الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي - البرلمان على الموافقة على مشروع قانون يفوض بإجراء محادثات الخروج من الاتحاد دون تعديلات، لكي تتمكن رئيسة الوزراء من العمل بشأن المفاوضات".

وقال دافيس في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية للنواب البريطانيين، اليوم الإثنين، إنهم يجب أن يمرروا مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي دون المزيد من التأخير، كي تتمكن الحكومة من بدء محادثات الانفصال الرسمية مع الكتلة.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها ستحتج على المادة 50 من الاتفاقية الرئيسية للاتحاد الأوروبي، التي تدعو إلى التفاوض مدة عامين لمغادرة الاتحاد، بحلول 31 مارس الجاري.

لكن رئيسة الوزراء لا تستطيع القيام بذلك إلى أن يوافق البرلمان، ويتنازع مجلس العموم ومجلس اللوردات بشأن محتويات مشروع القانون، حيث يريد اللوردات له أن يتضمن تعهدا بأن يصوت البرلمان على الاتفاق الأخير بين بريطانيا والكتلة البالغ عددها 27 دولة، في الوقت الذي دعا أعضاء مجلس اللوردات إلى حماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة عقب الخروج من الاتحاد.