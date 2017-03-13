أمين عام "الناتو": مازال تحالفنا لا يتشارك العبء بعدالة

بروكسل - (أ ش أ):

حث ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف "الناتو"، اليوم الإثنين، الحلفاء الأوروبيين على زيادة الإنفاق العسكري فيما يحاول التأكيد مجددًا للرئيس دونالد ترامب أن أعضاء الناتو سيدفعون حصتهم العادلة.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن ستوتلنبرج لدى إطلاق تقريره السنوي قوله: "مازال تحالفنا لا يتشارك العبء بعدالة "، مشيرًا إلى أن فقط خمسة دول من أعضاء الحلف يوفون بالإنفاق المستهدف على الدفاع والبالغة نسبته 2 في المئة من إجمالي الناتج الإجمالي وهم الولايات المتحدة وبريطانيا واستونيا، إضافة إلى اليونان وبولندا المثقلتين بالديون.

وتابع إن جميع الحلفاء عليهم أن يصلوا لهذا الهدف، وأن جميع الحلفاء اتفقوا على فعل ذلك على أعلى مستوى، مشيرًا إلى الالتزام بين زعماء الدول ورؤساء حكوماتها عام 2014 بالقيام بذلك.