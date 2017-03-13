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هولندا تحذر مواطنيها من السفر لتركيا

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هولندا تحذر مواطنيها من السفر لتركيا هولندا تحذر مواطنيها من السفر لتركيا
هولندا تحذر رعاياها في تركيا نتيجة توتر العلاقات

امستردام- (أ ش أ):

حذرت وزارة الخارجية الهولندية مواطنيها من السفر إلى تركيا، وذلك في أعقاب تصاعد الخلاف الدبلوماسي الذي نشب بين البلدين مؤخرا؛ بسبب رفض امستردام السماح لطائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من الهبوط في أراضيها.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الإثنين، أن الخارجية الهولندية حثت - في تحذيرها الصادر اليوم - رعاياها الموجودين في تركيا ضرورة التحلي بالحيطة وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة في ظل التوترات الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين.

وكانت الخارجية التركية قد سلمت- في وقت سابق اليوم - مذكرة احتجاج رسمية إلى دبلوماسي هولندي، ضد قرار منع دخول الوزير.

وفي غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الهولندي لوفيك اشيج: "أن يتم تسميتنا نازيين من نظام يتراجع في مجال احترام حقوق الإنسان أمرا مثير للاشمئزاز"، وذلك في إشارة إلى التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- أمس- وقال فيه: "إن النازية ما زالت منتشرة في الغرب".

وكانت 4 دول أوروبية وهي ألمانيا والنمسا وسويسرا وهولندا قد منعت المسئولين الأتراك من عقد اجتماعات لحث المهاجرين الأتراك في تلك البلدان على دعم التعديلات الدستورية المقرر إجراء استفتاء عليها في أبريل القادم والتي من شأنها تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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