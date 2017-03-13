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نتنياهو يبحث سياسة الاستيطان مع مبعوث ترامب

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نتنياهو يبحث سياسة الاستيطان مع مبعوث ترامب نتنياهو يبحث سياسة الاستيطان مع مبعوث ترامب
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

غزة - (أ ش أ):
بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، لقاءه الأول مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد للشئون الدولية جيسون جرينبلات، في القدس، لبحث سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وسبل دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن هذا اللقاء يأتي ضمن زيارة جرينبلات إلى القدس للقاء عدد من المسئولين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال المبعوث الأمريكي، قبيل بدء اللقاء، إن واشنطن تأمل في إقامة علاقات عمل مقربة مع نتنياهو، موضحا أنه يسعى إلى عمل "أشياء عظيمة" مع تل أبيب، وهو ما عبر عنه رئيس الإسرائيلي بدوره.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن نتنياهو يسعى خلال اللقاء للحصول على موافقة الولايات المتحدة على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة كتعويض لسكان بؤرة "عامونا" الاستيطانية التي تم إخلاؤها.

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