العثور على بقايا 14 جثمانًا في سجن مغلق بفنزويلا

كاراكاس - (أ ش أ):

عثر في فنزويلا على بقايا 14 جثمانا بأحد السجون التي لم تعد مستخدمة بوسط البلاد، ما أدى إلى إعادة أسئلة عديدة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سجون البلاد.

ونقلت قناة "إيه بي سي" الإخبارية عن عمليات الحفر أنهم وجدوا البقايا في السجن العام يوم 9 مارس الجاري وذلك بعد أن تم إغلاقة أكتوبر الماضي.

وكان نحو 5 ألاف في السجن نفسه تم نقلهم إلى سجون أخرى عند إغلاقه، وقال عدد من نشطاء حقوق الإنسان إن البقايا التي تم العثور عليها فقدت منذ عدة أشهر، ويقوم عدد من المتخصصين بفحص هذه البقايا لتحديد سبب الوفاة.

يشار إلى أن فنزويلا بها 50 ألف سجين في 30 سجنًا.