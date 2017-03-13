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عضو لجنة العفو الرئاسية: القائمتان الأولى والثانية خاليتان من أعضاء الإخوان

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عضو لجنة العفو الرئاسية: القائمتان الأولى والثانية خاليتان من أعضاء الإخوان عضو لجنة العفو الرئاسية: القائمتان الأولى والثانية خاليتان من أعضاء الإخوان
محمد عبدالعزيز

كتبت- سحر عزام:

قال محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أغلب الحالات في قائمة العفو الرئاسي الثانية والتي ضمت 203 هم: طلاب، و5 حالات صحية، ومراسل صحفي موجه لهم تهم تتعلق بالتظاهر والتجمهر، وحرية الرأي والتعبير.

ونفى عبدالعزيز- في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، مساء اليوم الاثنين- وجود عناصر تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة العفو الأولى التي ضمت 82 شخصا أو القائمة الثانية، موضحًا أن لجنة العفو تستند في عملها لمعيارين الأول عدم ارتكاب الشخص المستحق للعفو لأعمال عنف، وعدم انتمائه لتنظيمات إرهابية، وذلك بعد إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي أن اللجنة تستهدف رفع الظلم عن المحبوسين دون أن يتعرض المجتمع لأي ظلم، لافتًا إلى تقديم اللجنة التماسًا للنائب العام للافراج عن الشباب الماثلين أمام النيابة العامة.

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