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"مواطنون ضد الغلاء" تطالب الحكومة بإغلاق المقاهي والمحلات الساعة 10 مساءً

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"مواطنون ضد الغلاء" تطالب الحكومة بإغلاق المقاهي والمحلات الساعة 10 مساءً "مواطنون ضد الغلاء" تطالب الحكومة بإغلاق المقاهي والمحلات الساعة 10 مساءً
محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء

كتب- أحمد علي:

طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء، بضرورة إصدار قرار بإغلاق المحلات كحد أقصى عند الساعة العاشرة مساءً، وبخاصة المقاهي التي تفتح أبوابها حتى الصباح، مما يعد إلهاءً للناس عن العمل والإنتاج فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فى الآونة الأخيرة.

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء- في بيان له اليوم الاثنين- إنه سبق وأن اتجهت الحكومة لهذا الإتجاه غير أنها فشلت فى تطبيقه، مشيرًا إلى أنه سبق وأن عارض القرار قبل ذلك الوقت تعاطفا مع العاملين فى المجالات التى تتطلب عملا ليلًا إلا أن من الضروري تطبيقه الآن.

وأضاف العسقلاني: "المحك الرئيسى الآن أن نتحول من دولة وشعب الاستهلاك إلى التنمية والتصنيع والإنتاج. وفي العالم المتقدم وبخاصة الأمة الألمانية يحرص المواطن الصالح فيها على النوم مبكرًا عند الساعة الثامنة والاستيقاظ مبكرًا إعلاءً لقيمة العمل والإنتاج وإتقانه".

وأضاف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: "الإغلاق مبكرًا يرشد الطاقه في الكهرباء، ووقود السيارت والقوى المحركة، وتعظيم القدرات البشرية، والقوة الجسمانيه حتى يمكن توجيه القوه الجسمانية والذهنية في التنمية الزراعية والصناعية، والعمرانيه، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلى للبلاد وهو ما ينعكس بالضرورة على إتاحة المنتجات ما يجعل من تخفيضها أمرًا حتميًا".

 

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