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بالفيديو- رجب حميدة: تناول النواب للإفطار تحت القبة يُسيء للبرلمان

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بالفيديو- رجب حميدة: تناول النواب للإفطار تحت القبة يُسيء للبرلمان بالفيديو- رجب حميدة: تناول النواب للإفطار تحت القبة يُسيء للبرلمان
رجب هلال حميدة

كتبت- سحر عزام:

استنكر رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب السابق، تناول عدد من أعضاء مجلس النواب، وجبة الإفطار المكونة من فطير وجبنة وبيض تحت القبة، مؤكدًا أن النواب كان عليهم الذهاب للمطعم وتناول الإفطار هناك.

وقال حميدة- في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" مساء اليوم الاثنين- تناول الإفطار داخل لجنة الزراعة أمر مستهجن ويسيء للصورة العامة لمبنى البرلمان المصري العريق، لافتًا إلى إن كل من يتصدى للعمل العام والبرلماني الابتعاد عن مواطن الشبهات والصور التي تسيء لقدسية البرلمان.

وأشار عضو مجلس الشعب السابق، إلى إن أعضاء مجلس الشعب السابق كانوا يتناولون المشروبات في البهو الفرعوني، ويأكلون الطعام في المطعم في الدور التاسع في مبنى البرلمان، مشددًا على ضرورة الحفاظ على سمعة البرلمان خاصة في توقيت يعاني فيه المواطنون من مشكلات حياتية وأزمة في شراء الخبز، بحسب قوله.

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