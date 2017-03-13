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تفاصيل اجتماع الحكومة بشأن مجمع الاستثمار الجديد بمدينة 6 أكتوبر- صور

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اجتماع بشأن مجمع الاستثمار الجديد (1)اجتماع الحكومة بشأن مجمع الاستثمار الجديد (1)

اجتماع الحكومة بشأن مجمع الاستثمار الجديد (2)اجتماع الحكومة بشأن مجمع الاستثمار الجديد (2)

اجتماع الحكومة بشأن مجمع الاستثمار الجديد (3)اجتماع الحكومة بشأن مجمع الاستثمار الجديد (3)

اجتماع الحكومة بشأن مجمع الاستثمار الجديداجتماع الحكومة بشأن مجمع الاستثمار الجديد

كتب- محمد غايات:

شدد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، على المضي قدمًا في خطة الدولة للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار، والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم لتهيئة المناخ الجاذب والمحفز لهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اليوم الإثنين، بحضور رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي؛ لاستعراض إجراءات تشغيل فرع مجمع الاستثمار بمدينة السادس من أكتوبر الذي يقع بمدينة الإنتاج الإعلامي والذي من المنتظر افتتاحه قريبًا.

من جانبها، عرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي - خلال الاجتماع - مختلف التجهيزات والإمكانات التي سيتضمنها مجمع الاستثمار بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرة إلى أن هذا المجمع يأتي ضمن خطة تستهدف تغطية كافة المحافظات بمكاتب للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي أنه سيتم تقديم كافة التيسيرات اللازمة من جانب المدينة للمجمع، بما يسهم في إنجاح هذه التجربة.

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