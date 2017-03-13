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وزير الصحة يهاجم "مجانية عبد الناصر": بسببها راح التعليم وراحت الصحة

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وزير الصحة يهاجم "مجانية عبد الناصر": بسببها راح التعليم وراحت الصحة وزير الصحة يهاجم "مجانية عبد الناصر": بسببها راح التعليم وراحت الصحة
الدكتور أحمد عماد الدين

كتب- أحمد علي:

هاجم الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، سياسة "المجانية" التي اتبعها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، محملا إياها المسئولية عن تدهور قطاعي التعليم والصحة.

واعترف عماد الدين، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم لمناقشة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل، بـ"تهاوي منظومة الصحة"، قائلا: السبب في ذلك يرجع للقرار الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن التعليم كالماء والهواء والصحة مجانية لكل فرد، "فراح التعليم وراحت الصحة".

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