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ننشر فيديو بطل واقعة "تقديم الكفن لمحافظ الأقصر" بمؤتمر الشباب

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مستثمر يقدم كفنه لمحافظ الاقصر (1)مستثمر يقدم كفنه لمحافظ الاقصر (1)

مستثمر يقدم كفنه لمحافظ الاقصر (2)مستثمر يقدم كفنه لمحافظ الاقصر (2)

مستثمر يقدم كفنه لمحافظ الاقصر (3)مستثمر يقدم كفنه لمحافظ الاقصر (3)

مستثمر يقدم كفنه لمحافظ الاقصر (4)مستثمر يقدم كفنه لمحافظ الاقصر (4)

مستثمر يقدم كفنه لمحافظ الاقصر (5)مستثمر يقدم كفنه لمحافظ الاقصر (5)

مستثمر يقدم كفنه لمحافظ الاقصر (6)مستثمر يقدم كفنه لمحافظ الاقصر (6)

مستثمر يقدم كفنه لمحافظ الاقصر (7)مستثمر يقدم كفنه لمحافظ الاقصر (7)

مستثمر يقدم كفنه لمحافظ الاقصر (8)مستثمر يقدم كفنه لمحافظ الاقصر (8)

الأقصر – محمد محروس:

حصل "مصراوي" على للمواطن يوسف رضا، بطل واقعة "تقديم الكفن" لمحمد بدر، محافظ الأقصر، خلال اللقاء التحضيري الثاني لمؤتمر الشباب "آفاق وتنمية"، الذى أقيم بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، اليوم الإثنين.

وأظهر الفيديو مواطنًا قال إن اسمه "يوسف رضا محمد"، وقدم كفنه لمحافظ الأقصر محمد بدر على غرار ما يحدث في المصالحات الثأرية لطلب العفو، موضحًا أنه جاء يطلب العفو من المحافظ؛ ليسمح له بتنفيذ مشروع إقامة محطة وقود وكافتيريا داخل المنطقة الصناعية، مؤكدًا حصوله على موافقة سابقة من الجهات المختصة بإقامتهما قائلًا: "موضوعي قانوني يا أفندم عاوز اشتغل وأشغل عمالة".

وقال محافظ الأقصر محمد بدر إن المنطقة الصناعية يعاد تخصيصها حاليًا من قبل رئيس هيئة التنمية الصناعية، ووجه حديثه لـ"رضا": "أنت لو ليك حق إنك تاخد أرض تعمل عليها بنزينة هتاخدها وكمان بالمجان".

وأضاف المحافظ: "لكن عندما راجعت اشتراطات الأمن الصناعي وجدت أنه لا يجوز إقامة محطة وقود داخل أي منطقة صناعية ولها حدود آمنة توجد بها وهذا ما طلبته".

وتابع المحافظ: "أنا عارف إن أنت أخدت كل الموافقات في عصر سابق مبقولش لأ ولكن كل الموافقات غلط اللي وافقلك من السلامة والصحة المهنية والدفاع المدني والإدارة الهندسية كان غلط"، واستكمل: "أنا بقول لحضرتك مشروعك تعالي اعمله بس ما تعملهوش جوا المنطقة الصناعية".

يشار إلى أن اللقاء شهد تقديم عدد كبير من الشباب بالأقصر، مشكلات وأزمات تواجه قطاعات التعليم والصحة والنظافة والصرف الصحى والمياه وشبكات الكهرباء، وأفكار ومقترحات لعدد منهم لخدمة السائحين ورفع معدلات الحركة السياحية.

 

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